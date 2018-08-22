Православные в Америке отметили праздник Преображения (фото)

23:23, 22 августа 2018
Православие
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Православные в Америке отметили праздник Преображения / synod.com

В воскресенье, 19 августа, в праздник Преображения Господня, епископ Сиэтлийский Феодосий, первый викарий Западно-Американской епархии, возглавил торжественные богослужения в Николаевском соборе города Сиэтла, сообщает сайт Русской Православной Церкви Заграницей.

/ synod.com

В этот же день настоятель Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне, возглавил служение в нем Божественной литургии, по окончании которой было совершено традиционное освящение плодов.

/ synod.com

В праздник Преображения Господня архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл возглавил торжества по случаю престольного праздника Спасо-Преображенского собора в Лос-Анджелесе. Во время молебного пения с крестным ходом вокруг храма было совершено освящение плодов и памятной доски, посвященной сотой годовщине мученической кончины святых благоверных Царственных Страстотерпцев. По окончании богослужения соборным сестричеством была предложена трапеза.

/ synod.com
/ synod.com
/ synod.com
Православные в Америке отметили праздник Преображения  / synod.com

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