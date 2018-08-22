На Международном фестивале монастырских подворий монахи раскроют секреты иконописи и монастырской кухни
На подворье Новоспасской обители в селе Сумарокове Рузского городского округа Московской области 8 сентября состоится IV Международный фестиваль монастырских подворий «Подворье в селе Сумарокове».
Гостей фестиваля ждет насыщенная и интересная программа, сообщает "Монастырский вестник".
На монастырской ярмарке можно приобрести продукцию подворий нескольких монастырей, а также лучших фермеров и сыроделов. В рамках мероприятия «Праздник урожая» будут представлены достижения овощеводства и растениеводства, многочисленные «разносолы».
На фестивале будут развернуты ряды-мастерские, где можно поучаствовать в мастер-классах или приобрести изделия народных умельцев и мастеровых. Среди гостей – гончары, кузнецы и другие ремесленники.
Участников ждут традиционные народные конкурсы, викторины, состязания и ценные призы. Желающие смогут подняться на воздушном шаре, чтобы с высоты птичьего полета увидеть храмы подворья и его окрестности, а также покататься на лошадях и собачьих упряжках.
На кулинарных шоу участники смогут узнать рецепты и секреты приготовления блюд у лучших монастырских шеф-поваров, ознакомиться с процессом приготовления монастырского хлеба и традициями русского чаепития. Самоварные поляны будут угощать гостей традиционными травяными чаями.
В деревянном храме на территории подворья можно будет наблюдать работу иконописцев, ознакомиться с традиционным способом приготовления красок.
Желающие также смогут приобрести «Именной кирпичик», сделав пожертвование на восстановление разрушенной колокольни Иоанно-Предтеченского храма подворья.