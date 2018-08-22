В Толгском монастыре тысячи верующих молились перед древним чудотворным образом

В день обретения Толгского образа Божией Матери, 21 августа, в Свято-Введенском Толгском женском монастыре состоялись торжества по случаю престольного праздника обители.

Тысячи верующих молились в этот день перед древним чудотворным образом на Божественной литургии, которую возглавил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. По окончанию Божественной литургии состоялся крестный ход в кедровую рощу, созданную в XVI веке в период правления царя Иоанна Грозного, сообщает «Монастырский вестник».

На месте спасения Толгской иконы был совершен молебен. В этот день кедровую рощу и все храмы обители имели возможность посетить все паломники.

Накануне в Свято-Введенский Толгский женский монастырь из Ярославля по многолетней традиции состоялся крестный ход. Часть пути крестоходцы преодолели на теплоходе.