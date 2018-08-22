Для православных волонтеров откроют курсы помощников больничных священников

Для православных волонтеров 6 октября откроют курсы помощников больничных священников РПЦ.

По итогам обучения слушатели курсов будут распределяться в больничные учреждения в качестве волонтеров, сообщает patriarchia.ru.

Обучение на курсах помощников больничных священников будет продолжаться в течение трех месяцев, занятия будут проходить один раз в неделю. Их будут проводить больничные священники, психологи, сестры милосердия. В программу входят лекции и семинары на темы православного понимания страдания, развития навыков общения с пациентами и их близкими, изучения специфики социальной и духовной помощи в больнице.

Первое занятие в рамках курсов проведет епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Также со слушателями курсов встретится автор книги «Разлуки не будет», психолог, врач-рефлексотерапевт Фредерика де Грааф, много лет проработавшая в хосписах России и Англии. Она расскажет про развитие эмпатии и навыков общения с тяжелобольными и умирающими людьми.

В числе требований к слушателям курсов — высшее образование, регулярное участие в церковных Таинствах, возраст от 25 до 50 лет. Также желательно наличие у кандидата постоянного духовника.