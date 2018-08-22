Православные совершат 600-километровый велопробег, посвященный 1030-летию Крещения Руси

Межъепархиальный велопробег православной молодежи «Дорога к храму» стартовал 21 августа.

Перед стартом велопробега митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен на начало всякого доброго дела, сообщает patriarchia.ru.

Велопробег, посвященный 1030-летию Крещения Руси, пройдет по маршруту: Нижний Новгород – Богородск – Ворсма – Павлово – Муром – Кулебаки – Ардатов – Дивеево – Шатки – Лукоянов – Починки – Саранск.

В день его участники будут преодолевать от 50 до 70 километров. В общей сложности велосипедисты проедут почти 600 километров. Велоколонна разбита на звенья, в каждом из которых есть координатор, направляющий и замыкающий.

Паломники на велосипедах побывают в храмах и монастырях, примут участие в богослужениях, проведут экологические акции (уборка мусора в лесах и по берегам рек), помогут приходам в восстановлении храмов и уборке их территории, посетят местные музеи и достопримечательности, встретятся с правящими архиереями и молодежным активом епархий.

В рамках велопробега, в связи с отмечаемой в этом году скорбной датой 100-летия мученической гибели Царственных страстотерпцев, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре будет совершено богослужение.

В велопробеге, который продлится до 26 августа, участвуют 55 человек.