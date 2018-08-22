В Нежине православные молились перед Толгской иконой Богородицы

В день праздника Толгской иконы Пресвятой Богородицы 21 августа архиепископ Климент совершил Божественную литургию во Введенском женском монастыре Нежина.

Об этом сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения состоялся крестный ход и молебен перед чтимой иконой Пресвятой Богородицы.