В Нежине православные молились перед Толгской иконой Богородицы
15:30, 22 августа 2018Православие
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Православные молились перед Толгськой иконой Богородицы / orthodox.cn.ua
В день праздника Толгской иконы Пресвятой Богородицы 21 августа архиепископ Климент совершил Божественную литургию во Введенском женском монастыре Нежина.
Об этом сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.
За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.
В конце богослужения состоялся крестный ход и молебен перед чтимой иконой Пресвятой Богородицы.
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