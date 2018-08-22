В Нежине православные молились перед Толгской иконой Богородицы

15:30, 22 августа 2018
Православие
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Православные молились перед Толгськой иконой Богородицы / orthodox.cn.ua

В день праздника Толгской иконы Пресвятой Богородицы 21 августа архиепископ Климент совершил Божественную литургию во Введенском женском монастыре Нежина.

Об этом сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

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За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения состоялся крестный ход и молебен перед чтимой иконой Пресвятой Богородицы.

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