В УПЦ считают, что власть проявляет выборочность в защите прав верующих

Заместитель Председателя ОВЦС УПЦ прокомментировал официальное заявление МИД относительно препятствования строительству храма УГКЦ в Белой Церкви.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на страницу протоиерея Николая Данилевича в Facebook.

Власть проявляет избирательность в подходе к религиозным организациям, отметил священник. Он выразил недоумение в связи с официальным комментарием МИД Украины относительно препятствования строительству храма УГКЦ в Белой Церкви, в которой инцидент назван «проявлением разжигания межрелигиозной розни» и «посягательством на свободу совести и вероисповедания».

«А где же подобного содержания комментарии МИД, когда было нападение в ночь с 28 на 29 июля на храм св. Спиридона Тримифунтского в Киеве, где я служу настоятелем? Где соответствующие комментарии, когда захватывали, начиная с 2014 года и до сих пор несколько десятков храмов УПЦ на Западной Украине били и выбрасывали наших людей на улицу? Вообще, за эти 4 года было очень много подобных поводов только в УПЦ, чтобы МИД делало подобные заявления», - подчеркнул протоиерей Николай.

Он задается вопросом, системное беззаконие против храмов, приходов и верующих УПЦ не «вредит ли международному авторитету нашего государства», как говорится в заявлении МИД.

«Не вредит Украине, не является посягательством на свободу совести и не является разжиганием межрелигиозной розни? Лишь единичные выпады против греко-католиков вредят имиджу Украины?», - пишет заместитель Председателя ОВЦС.

«Если защищать, то всех, а если нет, то лучше молчать вообще. На лицо избирательный подход солидного государственного органа религиозных организаций», - отметил протоиерей Николай Данилевич.

17 августа в Белой Церкви неизвестные разрушили место, отведенное для строительства греко-католического храма. Представители УГКЦ обратились в правоохранительные органы для расследования инцидента.