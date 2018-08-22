Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий выразил соболезнование по поводу гибели полицейского

В ночь на 20 августа было совершено нападение на мэрию Харькова, в результате которого был убит сотрудник патрульной полиции Дмитрий Кириенко.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий выразил соболезнования по поводу гибели правоохранителя, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«От себя лично и от имени духовенства Харьковской епархии позвольте выразить соболезнования по поводу гибели при исполнении служебного долга полицейского Дмитрия Кириенко. Благодаря мужеству и достоинству сотрудников полиции обеспечивается правопорядок в нашем обществе», - говорится в письме начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области генерала полиции 3-го ранга Бехи О.

«Молимся об упокоении души новопреставленного Дмитрия в доме Отца Небесного, где покоятся души праведных», - отметил митрополит Онуфрий.

Дмитрию было 29 лет. Без мужа и отца осталась жена и 2-летняя дочь.