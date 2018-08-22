Возле Свято-Троицкой Сергиевой лавры планируют создать масштабный Центр православной культуры

Масштабный Центр православной культуры планируют создать в подмосковном Сергиевом Посаде, неподалеку от Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Планируемый Центр будет включать в себя музей, Патриаршую библиотеку с ценными рукописями, молодежный центр, представительство Поместных Православных Церквей и многое другое, сообщает сайт журнала "Фома".

"Проект проходит стадии согласования. Это будет грамотный, современный и очень технологичный проект, нацеленный на раскрытие духовного и исторического смысла этого города, возникшего вокруг Троице-Сергиевой лавры", — рассказал глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Как отметил отец Леонид, сам монастырь при этом никак не будет затронут, «а, наоборот, сохранит свою неприкосновенность, поскольку часть музейной экспозиции можно будет вывести в более удобное современное здание».

По мнению отца Леонида, создание подобного Центра поможет перенаправить потоки туристов и позволит им ближе познакомиться с русской культурой и историей.

"Ни одного нового храма построено не будет — в городе их достаточно. А вот поле с западной стороны Лавры, откуда открывается великолепный вид на монастырь, будет использоваться для многолюдных богослужений под открытым небом — на праздники, посвященные Сергию Радонежскому, в Лавру традиционно стекаются на богослужение десятки тысяч паломников", - добавил священник.