В Киевском городском консультативно-диагностическом центре освятили оборудование МРТ

02:11, 22 августа 2018
Православие
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В Киевском городском консультативно-диагностическом центре освятили оборудования МРТ / mitropolia.kiev.ua

Во вторник, 21 августа, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия благочинный Оболонского благочиния УПЦ протоиерей Владимир Терещук освятил новое оборудование для МРТ в Киевском городском консультативно-диагностическом центре.

На сегодня в учреждении находится лучшее оборудование для МРТ в Киеве, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.

/ mitropolia.kiev.ua

Во время чинопоследования были вознесены молитвы за директора центра Татьяну Савченко и всех сотрудников Центра, которым священник пожелал Божьей помощи в лечении пациентов.

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