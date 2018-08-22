В Киевском городском консультативно-диагностическом центре освятили оборудование МРТ
02:11, 22 августа 2018Православие
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В Киевском городском консультативно-диагностическом центре освятили оборудования МРТ / mitropolia.kiev.ua
Во вторник, 21 августа, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия благочинный Оболонского благочиния УПЦ протоиерей Владимир Терещук освятил новое оборудование для МРТ в Киевском городском консультативно-диагностическом центре.
На сегодня в учреждении находится лучшее оборудование для МРТ в Киеве, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.
Во время чинопоследования были вознесены молитвы за директора центра Татьяну Савченко и всех сотрудников Центра, которым священник пожелал Божьей помощи в лечении пациентов.
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