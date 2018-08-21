Православные Беларуси встретили мощи святой великомученицы Параскевы

19:46, 21 августа 2018
Православие
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Мощи святой великомученицы Параскевы доставлены в Гомельский кафедральный собор / eparhiya.by

Великую Святыню — ковчег с частицей мощей святой великомученицы Параскевы Пятницы итальянский епископ Локри и Джераче Франческо Олива доставил в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор Гомеля 18 августа.

Святыню торжественно встретил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, а жители и гости Гомеля получили возможность молитвенно поклониться святой, испрашивая для себя и своих близких здравия как душевного, так и телесного. Об этом сообщает официальный портал БПЦ.

Святая издревле пользовалась на Руси особой любовью и почитанием как помощница в земледельческих трудах и женских заботах. Ей же молятся о покровительстве семейному очагу, в супружеском бесплодии, а также о достойных женихах.

/ eparhiya.by
/ eparhiya.by
 Православные Беларуси встретили мощи святой великомученицы Параскевы / eparhiya.by

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