Завершился Всеукраинский крестный ход УПЦ с мощами 10 святых целителей

Завершился Всеукраинский крестный ход с мощами десяти святых целителей госпиталями и больницами в которых проходят лечение военнослужащие Вооруженных сил и других военных формирований Украины.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на Синодальный военный отдел УПЦ.

Накануне праздника Преображения Господня, возле храма Всех святых воинов в киевском парке Победы, святыни встречал председатель Военного отдела митрополит Августин.

Вместе с духовенством и прихожанами владыка совершил благодарственный молебен и еще раз поднес к Господу молитвы о мире в Украине и скорейшем выздоровлении воинов.