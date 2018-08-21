Завершился Всеукраинский крестный ход УПЦ с мощами 10 святых целителей
18:05, 21 августа 2018Православие
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Завершился Всеукраинский крестный ход с мощами святых целителей / kapelan.org.ua
Завершился Всеукраинский крестный ход с мощами десяти святых целителей госпиталями и больницами в которых проходят лечение военнослужащие Вооруженных сил и других военных формирований Украины.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на Синодальный военный отдел УПЦ.
Накануне праздника Преображения Господня, возле храма Всех святых воинов в киевском парке Победы, святыни встречал председатель Военного отдела митрополит Августин.
Вместе с духовенством и прихожанами владыка совершил благодарственный молебен и еще раз поднес к Господу молитвы о мире в Украине и скорейшем выздоровлении воинов.
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