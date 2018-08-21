В Запорожье священник УПЦ привез арбузы воспитанникам центра социально-психологической реабилитации

В дни празднования Преображения Господня, 20 августа, силами прихожан Свято-Георгиевского храма и протоиерея Александра Афонина в Запорожский областной центр социально-психологической реабилитации (бывший областной приют) привезли арбузы.

Батюшка рассказал детям о празднике и пожелал им здоровья, успехов в наступающем учебном году, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Приют рассчитан на 80 человек. Ребята не могут находиться в центре более трех месяцев. Основной контингент - это подростки 12-16 лет.