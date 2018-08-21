В Запорожье священник УПЦ привез арбузы воспитанникам центра социально-психологической реабилитации
17:33, 21 августа 2018Православие
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В Запорожье священник УПЦ привез арбузы воспитанникам центра социально-психологической реабилитации / hramzp.ua
В дни празднования Преображения Господня, 20 августа, силами прихожан Свято-Георгиевского храма и протоиерея Александра Афонина в Запорожский областной центр социально-психологической реабилитации (бывший областной приют) привезли арбузы.
Батюшка рассказал детям о празднике и пожелал им здоровья, успехов в наступающем учебном году, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Приют рассчитан на 80 человек. Ребята не могут находиться в центре более трех месяцев. Основной контингент - это подростки 12-16 лет.
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