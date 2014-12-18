От голода и холода на улице гибнет людей не меньше, чем там, на передовой - монах-миротворец отец Мелхиседек

Война с бедностью, в которой люди гибнут от холода и голода, ведется, наверное, от сотворения мира.

Об этом говорил миротворец с Грушевского, координатор работы по помощи бездомным иеромонах Мелхиседек (Гордиенко) на пресс-конференции в УНИАН «Церковь и помощь переселенцам и нуждающимся в зимний период».

«Мы хотим обратить внимание общества на то, что война ведется не только там, но и здесь, в тылу, — подчеркнул он. — Бездомный человек ведет войну со смертью долгие годы, каждый день, а не несколько недель или месяцев. И каждый день для него может стать последним. От голода, переохлаждения, алкогольного отравления гибнет людей не меньше, чем там, на передовой».

Отец Мелхиседек поделился планами на будущее: «Хотелось бы создать «Автобус милосердия», который бы курсировал по городу. И люди, зная, что в определенное время он приезжает, могли бы принять душ, перекусить, отдохнуть».

"Православие в Украине"