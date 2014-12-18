УПЦ помогает всем переселенцам и нуждающимся - не взирая на конфессиональность и территориальность.

Об этом говорили участники пресс-конференции «Церковь и помощь переселенцам и нуждающимся в зимний период», состоявшейся 17 декабря в информагентстве УНИАН.

Главный посыл во всем ― Церковь не делит людей ни по политическому, ни по национальному признаку. И на сегодняшний день является связующим звеном, способным восстановить, вылечить общество.

«Оказывать помощь всем и вся, не взирая на конфессиональность и территориальность. Не зависимо, от того, где находится страждущий, ― на той или на этой стороне ― вот мотив нашей деятельности», ― подтвердил руководитель отдела социального служения Харьковской епархии УПЦ протоиерей Евгений Ромашин.

"Православие в Украине"