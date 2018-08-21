В столичном Введенском монастыре православные отметили день памяти преподобной Димитры Киевской

В день памяти преподобной Димитры Киевской, основательницы Введенского монастыря, 21 августа, была совершена Божественная литургия в этой обители.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук архиепископ Бородянский Варсонофий.

Литургию возглавил архиепископ Городницкий Александр в сослужении с представителями епископата, духовенства обители и гостей.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине.

После окончания литургии был совершен молебен перед мощами преподобной Димитры Киевской и крестный ход.