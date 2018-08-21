В столичном Введенском монастыре православные отметили день памяти преподобной Димитры Киевской
14:46, 21 августа 2018Православие
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В Введенском монастыре отметили день памяти преподобной Димитры Киевской / facebook.com/varsonofii
В день памяти преподобной Димитры Киевской, основательницы Введенского монастыря, 21 августа, была совершена Божественная литургия в этой обители.
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук архиепископ Бородянский Варсонофий.
Литургию возглавил архиепископ Городницкий Александр в сослужении с представителями епископата, духовенства обители и гостей.
За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине.
После окончания литургии был совершен молебен перед мощами преподобной Димитры Киевской и крестный ход.
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