В столичном Введенском монастыре православные отметили день памяти преподобной Димитры Киевской

14:46, 21 августа 2018
Православие
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В Введенском монастыре отметили день памяти преподобной Димитры Киевской / facebook.com/varsonofii

В день памяти преподобной Димитры Киевской, основательницы Введенского монастыря, 21 августа, была совершена Божественная литургия в этой обители.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук архиепископ Бородянский Варсонофий.

Литургию возглавил архиепископ Городницкий Александр в сослужении с представителями епископата, духовенства обители и гостей.

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За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине. 

После окончания литургии был совершен молебен перед мощами преподобной Димитры Киевской и крестный ход.

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