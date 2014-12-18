Давайте объединяться вокруг нужды и горя - пресс-конференция УПЦ в УНИАН

Пресс-конференция в УНИАН «Церковь и помощь переселенцам и нуждающимся в зимний период» собрала представителей светских и религиозных масс-медиа, которые пришли, чтобы услышать «голос» Церкви и волонтерских организаций, опекающих вынужденных переселенцев из зоны АТО.

Но разговор вышел более широким, так как оказалось, что эти объединения помогают не только беженцам. И не только зимой.

Все начиналось летом 2014 с опеки баз переселенцев и создания волонтерских баз для таких людей, открывались накопительные склады, развивались инициативы по отправке грузов на Восток.

Но на сегодняшний день ситуация изменилась. Новых волн переселенцев с Востока Украины нет. А вот ряды бездомных людей пополнились. И сегодня их стало 3-4 раза больше за счет переселенцев.

Видоизменился и характер помощи.

«Был создан Центр социальной адаптации, ― рассказал протоиерей Владислав Диханов, глава Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ. ― А склад гуманитарной помощи, который оказывал сначала помощь людям продуктами питания, средствами личной гигиены, трансформировался и перерастает сейчас в Центр гуманитарной помощи.

Продолжает действовать проект духовно-психологической поддержки ― это телефонная линия «Надежда»».

Главный посыл во всем ― Церковь не делит людей ни по политическому, ни по национальному признаку. И на сегодняшний день является связующим звеном, способным восстановить, вылечить общество.

«Оказывать помощь всем и вся, не взирая на конфессиональность и территориальность. Не зависимо, от того, где находится страждущий, ― на той или на этой стороне ― вот мотив нашей деятельности», ― подтвердил руководитель отдела социального служения Харьковской епархии УПЦ протоиерей Евгений Ромашин.

Координатор Центра гуманитарной помощи УПЦ Анна Клименко из личного опыта общения с нуждающимися рассказала, что, кроме утешения и поддержки, в Церкви люди хотят найти и насущные вещи: еду, медикаменты… «Мы были в беде, ― говорят люди. ― Мы были брошены в одних тапочках в этом Киеве, а придя в Церковь, на склад, мы получили надежду на то, что мы не одни».

Призвал не быть равнодушными и сделать простые шаги для помощи нуждающимся координатор волонтерского движения «Тельняшки», журналист телеканала «1+1» Александр Иваницкий.

«Если мы пишем «Єдина країна» на наших телеэкранах, то это значит, что когда человек с Востока пришел к нам, мы должны ему чем-то помочь. Главное ― встать с дивана и начать помогать людям, которые с Востока. Тогда мы действительно ощутим, что мы «Єдина країна», «Единая страна»».

Председатель общественной организации «Друзі спільноти святого Егідія» Юрий Лифансе обратил внимание на проблемы людей, требующих помощи на улице. «Зима ― це особливо складний час для бідних людей. До проблеми відсутності житла, часто зневаги та агресії з боку суспільства додаються мороз, нестача їжі та теплих речей.

З цьогорічних акцій, спрямованих на підтримку бездомних людей, є Різдвяний обід, який цьогоріч називається «Крок до миру». За великим столом, в родинній атмосфері зберуться біженці, діти, літні люди. Ця подія здатна змінити їхнє життя, повернути мир в їхні серця.

Також «Друзі спільноти святого Егідія» разом з рухом «Молодь за мир», Соціальним відділом УПЦ започаткували акцію #Теплазима. Це 6 простих правил для кожного, щоб знати, як допомогти взимку бездомній людині».

Отдельной темой шла война. И помощь военным. Как гуманитарная, так и духовная. «Людям было тяжело войти психологически, духовно в ситуацию войны, ― сказал о.Владислав. ― И, думаю, будет не так просто выйти из нее».

Но война с бедностью, в которой люди гибнут от холода и голода, ведется, наверное, от сотворения мира. Об этом говорил батюшка-миротворец с Грушевского, координатор работы по помощи бездомным иеромонах Мелхиседек (Гордиенко).

«Сейчас мы создаем социальные патрули, перенимаем опыт у наших друзей. Потому что тепло наших сердец в холодные зимние вечера намного действеннее, чем булочка, кусочек хлеба или 2 гривны, которые мы быстренько бросили, пробежали и забыли. С людьми нужно общаться, знакомиться, узнавать, какие проблемы их беспокоят. И стараться помочь.

Мы хотим обратить внимание общества на то, что война ведется не только там, но и здесь, в тылу.

Бездомный человек ведет войну со смертью долгие годы, каждый день, а не несколько недель или месяцев. И каждый день для него может стать последним. От голода, переохлаждения, алкогольного отравления гибнет людей не меньше, чем там, на передовой».

Отец Мелхиседек поделился планами на будущее: «Хотелось бы создать «Автобус милосердия», который бы курсировал по городу. И люди, зная, что в определенное время он приезжает, могли бы принять душ, перекусить, отдохнуть».

Встреча с журналистами не была «отчетной». Мы не услышали цифр о том, сколько кг картофеля, пакетов с гречкой, брусков мыла доставила и раздала многочисленная (на самом деле) гуманитарка.

«Наша задача сейчас не блеснуть цифрами, ― подытожил отец Владислав. ― Мы призываем к тому, чтобы мы объединились вокруг нужды, горя, человеческого страдания. Не искали соринку в глазу каждого, а попытались примириться друг с другом. И таким образом быстрее действовать для того, чтобы искать выход из возможных проблем уже здесь и сейчас».

Виктория Кочубей, "Православие в Украине".