В Соловецком монастыре рассказали о ходе ремонтно-реставрационных работ

14:12, 21 августа 2018
Православие
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Соловецкий монастырь / tour.volgawolga.ru

Как сообщает patriarchia.ru, в Спасо-Преображенском соборе были проведены работы по созданию системы отопления для поддержания температурно-влажностного режима в центральном объеме собора и в подклетах, проложены электрические кабели для системы отопления. В алтарной части сделаны полы.

В угловых башнях собора восстановлены иконостасы.

В верхнем этаже здания устроен храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», воссозданы конструкции его пяти глав.

Также продолжаются работы в трапезном комплексе и в галерее. Уже восстановлено помещение монастырской библиотеки.

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл 20 августа посетил Соловецкий монастырь. Он провел рабочее совещание по вопросам развития Соловецкого архипелага и ознакомился с результатами проведенных работ.

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