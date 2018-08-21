В Соловецком монастыре рассказали о ходе ремонтно-реставрационных работ

В Соловецком монастыре идут ремонтно-реставрационные работы объектов основного монастырского комплекса.

Как сообщает patriarchia.ru, в Спасо-Преображенском соборе были проведены работы по созданию системы отопления для поддержания температурно-влажностного режима в центральном объеме собора и в подклетах, проложены электрические кабели для системы отопления. В алтарной части сделаны полы.

В угловых башнях собора восстановлены иконостасы.

В верхнем этаже здания устроен храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», воссозданы конструкции его пяти глав.

Также продолжаются работы в трапезном комплексе и в галерее. Уже восстановлено помещение монастырской библиотеки.

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл 20 августа посетил Соловецкий монастырь. Он провел рабочее совещание по вопросам развития Соловецкого архипелага и ознакомился с результатами проведенных работ.