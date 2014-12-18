УПЦ и УПЦ КП не ведут официальный диалог - управляющий делами УПЦ

Украинская Православная Церковь и УПЦ Киевского Патриархата не ведут официальный диалог. Об этом сказал управляющий делами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в комментарии сайту "Православная жизнь".

"Решением Священного Синода УПЦ в конце февраля нынешнего года была создана комиссия для подготовки такого диалога. Однако, к сожалению, после этого взаимоотношения между общинами нашей Церкви и представителями Киевского патриархата заметно ухудшились. Поэтому и сегодня начало диалога выглядит весьма проблематичным", - отметил владыка Антоний.

Вместе с тем он обратил внимение на то, что "это не означает отсутствия контактов между представителями УПЦ и УПЦ КП".

"Мы регулярно встречаемся в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, вместе принимаем участие в работе научных конференций, в протокольных государственных мероприятиях. Мы призываем верных УПЦ проявлять подлинную христианскую любовь по отношению к нашим братьям, пребывающим вне общения с мировым Православием. В условиях вооруженного конфликта на Востоке Украины мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить в стране межконфессиональный и межрелигиозный мир", - призвал митрополит Антоний.