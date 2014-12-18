За десять дней в Сарненской епархии УПЦ ограбили три храма. Как сообщает официальный сайт Сарненской епархии, 17 декабря ограблен Свято-Михайловский храм села Каменка Березновского района Полесья. Злоумышленники попали внутрь храма, осквернили его и похитили церковную кассу.

Как отмечает управляющий епархией митрополит Сарненский и Полесский Анатолий, это уже третий случай ограбления и надругательства над храмами за последние десять дней. 12 декабря был ограблен Свято-Покровский храм села Стрильск Сарненского района, а 7 декабря - Свято-Николаевский храм села Мирное Костопольского района.

По фактам ограбления храмов были возбуждены уголовные дела.

По материалам официального сайта УПЦ