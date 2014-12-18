Предстоятель УПЦ передал Библию для благотворительного аукциона “Наша лепта”

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 15 декабря встретился с организаторами рождественской благотворительной ярмарки-аукциона “Наша лепта”, которым передал книгу со своим личным дарственной надписью.

Во встрече приняли участие куратор благотворительного проекта, викарий Киевской Митрополии епископ Васильковский Николай, руководитель проекта, благочинный Печерского благочиния, протоиерей Владимир Косточка и организатор мероприятия - Валентина Калашникова.

Книга Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, подписанная Его Блаженством, будет выставлена в качестве главного лота на аукционе, который будет проходить 27 декабря с 10:00 до 16:00 в галерее “Соборная”.

По материалам официального сайта Киевской Митрополии УПЦ