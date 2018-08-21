В духовных школах УПЦ продолжается вступительная кампания

В понедельник, 20 августа, в стенах Волынской духовной семинарии началась вступительная кампания для абитуриентов 2018-2019 учебного года.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в первый день экзаменов будущие воспитанники духовной школы написали экзаменационные письменные работы на одну из предложенных комиссией тем. После обеда абитуриенты сдали вступительные экзамены по предметам Церковного пения и Церковнославянского языка.

Во время вступительной кампании абитуриенты проживают в помещении Волынской духовной семинарии и имеют возможность ознакомиться с особенностями семинарского жизни и пообщаться с преподавателями духовной школы Волыни.

В Одесской духовной семинарии вступительные экзамены состоялись 15 и 16 августа, по результатам которых будет сформирован первый курс воспитанников духовной школы.

Экзаменационная программа состояла из экзаменов по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, Основ Православной веры, истории Церкви и богослужения. Проверялись навыки церквовного пения и чтения на церковнославянском языке. Кроме этого все абитуриенты прошли собеседование с администрацией семинарии.

В начале августа в Киевских духовных школах подвели итоги вступительной кампании.

О сроках вступительных экзаменов в учреждениях высшего образования УПЦ можно узнать по ссылке.