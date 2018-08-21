В Покровском Хотькове монастыре почтили память святителя Митрофана Воронежского

09:09, 21 августа 2018
Православие
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В Покровском Хотькове монастыре почтили память святителя Митрофана Воронежского / monasterium.ru

Вчера, 20 августа, в Покровском Хотькове ставропигиальном женском монастыре молитвенно встретили престольный праздник — память святителя Митрофана Воронежского.

Его именем названа надвратная церковь над Южными вратами обители, сообщает "Монастырский вестник". 

/ monasterium.ru

Ранняя Божественная литургия была совершена в храме свт. Митрофана, поздняя — в Покровском соборе монастыря.

/ monasterium.ru

В 2018 году исполнилось 185 лет со времени основания надвратного храма обители в честь свт. Митрофана Воронежского, прославленного в лике святых в 1832 году. Храм Покровского Хотькова монастыря стал одним из первых храмов, посвященных свт. Митрофану. 

Церковь была освящена 29 июня 1833 года святителем Филаретом (Дроздовым), окормлявшим Хотьков монастырь в XIX веке.

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