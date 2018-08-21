Паломнический центр УПЦ выпустил фильм «Легенды греческих островов»

Паломнический центр УПЦ выпустил фильм «Легенды греческих островов». Телевизионный очерк о пяти островах греческого архипелага: Эгине, Эвбее, Тиносе, Андросе и Патмосе снят ТРК "Глас" при поддержке Паломнического центра "Солунь" и Паломнического центра Украинской Православной Церкви. Об этом сообщается на youtube-канале Паломнического центра УПЦ. Автор сценария и оператор фильма - Александр Ворсин. Режиссёр - Александр Подольский.

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