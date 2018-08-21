На горке над Зверинецким монастырем установили новый поклонный крест-голгофу

В день Преображения Господня, 19 августа, на горке над Зверинецким монастырем, на месте дореволюционного храма обновили поклонный крест-голгофу.

После праздничной Божественной Литургии наместник обители, епископ Иванковский Кассиан с духовенством обители и прихожанами совершил крестный ход с молебном на освящение новосоруженного креста, сообщает сайт Зверинецкого монастыря.

Освященный крест был установлен на основание-гологфу.