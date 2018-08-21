В Латвии прошел 20-й покаянный Крестный ход из Риги в Спасо-Преображенскую пустынь

Из города Риги от храма Нерукотворного Образа Спасителя 17 августа начался 20-й ежегодный Крестный ход с чтимым списком Пресвятой Богородицы «Достойно есть», который направился в Спасо-Преображенскую пустынь, что в местечке Валгунде, под Елгавой.

Перед началом Крестного хода был совершён молебен, который по благословению Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, совершил Преосвященнейший Иоанн, Епископ Елгавский, викарий Рижской епархии. Об єтом сообщает сайт Латвийской Православной Церкви.

В завершении молебна перед иконой Пресвятой Богородицы «Достойно есть» была прочтена молитва и пропето величание.

Епископ Иоанн передал от имени Митрополита Рижского и всея Латвии Александра его Святительское благословение и пожелал сил и Божией помощи в этом покаянном шествии.

После окропления участников Крестного хода святой водой, под пение тропаря «Достойно есть» чтимая икона «Достойно есть» была поднята верующими и начался Крестный ход.

Весь путь покаянного Крестного хода, протяжённостью более 42 км, паломники прошли с пением различных молитв и надеждой на помощь и заступление Пресвятой Богородицы.

Среди участников Крестного хода было много молодёжи и родителей с маленькими детьми.

Крестный ход, организованный Латвийской Православной Церковью, призывает защитить страну от стихийных и иных бедствий.