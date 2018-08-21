На Запорожье прибывает Молченская чудотворная икона Богородицы

В Запорожскую епархию Украинской Православной Церкви прибывает великая православная святыня – Молченская чудотворная икона Божией Матери.

Торжественная встреча святыни состоится в Покровском архиерейском соборе Запорожья 29 августа в 17.00, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

Молченская чудотворная икона Божией Матери является святыней Молченского Печерского женского монастыря города Путивля, который расположен в северной части Сумской области.

Пресвятая Богородица покрыла святым омофором Путивльскую землю, явившись чудесным образом на болоте Молче 1 октября (по новому стилю) 1405 года.

Молченская Богородица именуется Целительницей. Царица Небесная являет множество чудес и исцелений молящимся с верою пред чудотворным образом. И как замечено, особую благодать икона имеет помогать больным онкологическими заболеваниями. Имеются свидетельства исцелений. Также икона помогает учащимся.