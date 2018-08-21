В Тригорском монастыре на Житомирщине отметили престольный праздник
00:42, 21 августа 2018Православие
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В Тригорском монастыре на Житомирщине отметили престольный праздник / orthodox.vinnica.ua
В день праздника Тригорской иконы Божией Матери, 20 августа, в Тригорском монастыре на Житомирщине отметили престольный праздник.
Божественную литургию в Спасо-Преображенском Тригорском мужском монастыре Житомирской епархии Украинской Православной Церкви возглавил митрополит Винницкий и Барский Симеон, сообщает сайт Винницкой епархии УПЦ.
В конце богослужения и крестного хода вокруг храма митрополит Симеон поздравил управляющего Житомирской епархией митрополита Никодима, наместника монастыря, духовенство и верующих с праздником, пожелав заступничества Пресвятой Богородицы.
В Тригорском монастыре на Житомирщине отметили престольный праздник / orthodox.vinnica.ua
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