В день праздника Тригорской иконы Божией Матери, 20 августа, в Тригорском монастыре на Житомирщине отметили престольный праздник.

Божественную литургию в Спасо-Преображенском Тригорском мужском монастыре Житомирской епархии Украинской Православной Церкви возглавил митрополит Винницкий и Барский Симеон, сообщает сайт Винницкой епархии УПЦ.

В конце богослужения и крестного хода вокруг храма митрополит Симеон поздравил управляющего Житомирской епархией митрополита Никодима, наместника монастыря, духовенство и верующих с праздником, пожелав заступничества Пресвятой Богородицы.