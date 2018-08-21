В Тригорском монастыре на Житомирщине отметили престольный праздник

00:42, 21 августа 2018
Православие
18 0
В Тригорском монастыре на Житомирщине отметили престольный праздник / orthodox.vinnica.ua

Божественную литургию в Спасо-Преображенском Тригорском мужском монастыре Житомирской епархии Украинской Православной Церкви возглавил митрополит Винницкий и Барский Симеон, сообщает сайт Винницкой епархии УПЦ.

В конце богослужения и крестного хода вокруг храма митрополит Симеон поздравил управляющего Житомирской епархией митрополита Никодима, наместника монастыря, духовенство и верующих с праздником, пожелав заступничества Пресвятой Богородицы.

/ orthodox.vinnica.ua
/ orthodox.vinnica.ua
/ orthodox.vinnica.ua
В Тригорском монастыре на Житомирщине отметили престольный праздник / orthodox.vinnica.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter