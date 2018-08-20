В Киевскую область прибыла Песчанская икона Божьей Матери

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в храм города Вишневое в честь иконы «Взыскание погибших» прибыла чудотворная Песчанская икона Божией Матери.

Духовенство храма во главе с протоиереем Георгием Иващуком торжественно встретили чудотворный образ и прочитали перед ним акафист, сообщает сайт Киевской епархии УПЦ.

Святыню доставили для поклонения верующих из Изюмской епархии.

До 26 августа ежедневно перед иконой будет совершаться чтение акафиста. Начало богослужения в 16:00.

Чудотворная Песчанская икона Богоматери явилась в 1754 году в селе Пески Харьковской губернии (ныне район города Изюма) святителю Иоасафу епископу Белгородскому. С образом связаны многочисленные исцеления верующих.