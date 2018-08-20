РПЦ прославила в лике священномучеников священника и его дочь, расстрелянных большевиками в 1919

В день праздника Преображения Господня, 19 августа, в городе Воткинске (Удмуртская Республика России) состоялась Божественная литургия с чином прославления священномученика Николая Чернышева и его дочери Варвары.

Богослужение прошло при большом стечении верующих под открытым небом на площади у Благовещенского собора, в котором некогда служил сам священномученик Николай. После Литургии духовенством было совершено молебное пение воткинским новомученикам, сообщает сайт журнала "Фома".

Протоиерей Николай Чернышев родился в 1853 году в пос. Воткинский завод (ныне г. Воткинск) в семье священника. Получив духовное образование и приняв сан, служил священником Благовещенского собора, а также являлся благочинным Воткинской и Галевской волостей.

Занимался активной просветительской и общественной деятельностью: читал лекции в Общественном собрании, боролся с пьянством в народе. За усердные труды по преподаванию в народных школах в течении 25 лет он награжден орденом Святой Анны 3 степени.

В годы Русско-Японской войны отец Николай принимает активное участие в работе местного комитета Общества Красного Креста, за что был награждён серебряной медалью за Русско-Японскую войну.

Священник рано овдовел и проживал со своей младшей дочерью Варварой, которая решила посвятить себя служению Богу и людям. После окончания высших женских курсов в Казани Варвара Чернышева работала в Воткинске учителем.

Во время Ижевско-Воткинского антибольшевистского восстания 1918 года протоиерей Николай ревностно исполнял свой пастырский долг, продолжая окормлять и наставлять свою паству. Его дочь трудилась в качестве сестры милосердия, ухаживая за ранеными. После подавления восстания большевиками протоиерей Николай не покинул города, как многие, кто участвовал в восстании, и был арестован. Его дочь добровольно пошла на мучения вместе с отцом.

Святые были расстреляны 2 января 1919 года (по новому стилю). После того, как город ненадолго был освобожден армией Колчака, горожане отыскали тела новомучеников и похоронили за алтарем Преображенского храма на Нагорном кладбище Воткинска. Место погребения хранилось в тайне верующими и было открыто лишь в 1990-х годах.

Постановлением Священного Синода (Журнал № 6), заседание которого состоялось 7 марта в Даниловом монастыре в Москве, протоиерей Николай Чернышев и его дочь Варвара включены в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.