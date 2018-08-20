В Запорожском Покровском соборе в День Независимости Украины состоится литургия на 12 языках

По благословению митрополита Луки в Покровском архиерейском соборе города Запорожье будет совершена Божественная литургия, на которой ектении и возгласы будут звучать не только на традиционном церковнославянском языке, но и на языках народов, населяющих Запорожскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Под сводами собора прозвучат церковнославянский, украинский, белорусский, русский, болгарский, польский, чешский, греческий, немецкий, грузинский, английский и ассирийский языки.

Возглавит митрополит Лука.

После совершения интернациональной Божественной литургии состоится общегородской молебен об Украине.

Благодарственные молебны по случаю Дня независимости Украины будут отслужены во всех храмах епархии.

Начало Божественной литургии в 9.00. Начало благодарственного молебна в 11.00.