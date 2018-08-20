На Житомирщине православные молились перед Тригорским образом Богородицы

17:12, 20 августа 2018
Православие
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Торжества в Тригорском Спасо-Преображенском монастыре / orthodox.vinnica.ua

В день праздника Тригорской иконы Божией Матери, 20 августа, в Спасо-Преображенском Тригорском мужском монастыре Житомирской епархии Украинской Православной Церкви состоялась литургия.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

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В конце богослужения и крестного хода вокруг храма митрополит Симеон поздравил управляющего Житомирской епархией митрополита Никодима, наместника монастыря, духовенство и верующих с праздником, пожелав заступничества Пресвятой Богородицы.

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