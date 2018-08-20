Все представители Сербской Православной Церкви из Косово и Метохии призвали власть не разделять край

Все представители духовенства Сербской православной церкви, которые служат и живут в Косово и Метохии (КиМ), подписали призыв к властям Сербии отказаться от варианта с территориальным разграничением края между сербами и албанцами.

Об этом сообщает российское информагенство.

Под документом, опубликованным на официальном сайте Рашско-Призренской епархии (покрывает КиМ – ред.), стоят подписи 120 монахов и монахинь и 70 приходских священников, всех кто представляет СПЦ в крае. Ранее с таким призывом выступил член Священного синода епископ Рашско-Призренский Теодосий.

«КиМ со своими 1,5 тысячью сербских церквей, монастырей, объектов наследия и памятников сербской культуры является неотделимой частью Сербии, и сохранение этой части страны не является вопросом национальной идеологи и мифологии, не территории, но представляет суть нашего церковно-народного бытия и существования, что нас как церковь Божию и живую церковь Христову веками сохраняло здесь», - говорится в призыве духовенства.

«Вероятным разделом, разменом территории или «разграничением между сербами и албанцами» на суверенной территории Сербии большая часть нашего народу в КиМ автоматически будет отдана на милость и немилость тем, кто до сих пор не показали готовности уважать наши права. При таком нежелательном развитии ситуации есть большая опасность, что мы станем жертвами погрома, подобно тому, что было в марте 2004 года или под давлением и тихим террором будем принуждены к выселению», - отмечено в обращении.