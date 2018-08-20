Представитель РПЦ и протестанты из Швейцарии обсудили совместное празднование 2000-летия Воскресения Христова

В праздник Преображения Господня, 19 августа, председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион встретился с группой христианских деятелей из Швейцарии.

В составе делегации - пастор Евангелической реформированной церкви кантона Во Мартин Хёггер, руководитель швейцарского отделения общества «Молодежь с миссией» (YWAM) и директор организации «Jesus Celebration 2033» Оливье Флёри, активист проекта «Jesus Celebration 2033» Жеральд Бэла, сообщает patriarchia.ru.

Во встрече принял участие сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям Ф. Чэмпион.

В ходе беседы был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, гости из Швейцарии рассказали митрополиту Илариону о проекте «Jesus Celebration 2033», предполагающем совместное празднование христианами разных конфессий 2000-летия Воскресения Христова. Председатель ОВЦС, в свою очередь, поделился своими соображениями относительно данного проекта и рассказал о значении праздника Воскресения Христова для Православной Церкви.

По окончании встречи гости из Швейцарии присутствовали в храме за Божественной литургией.