7 января в Киеве, Львове и Ивано-Франковске состоятся рождественские обеды для бездомных

7 января в Киеве, Львове и Ивано-Франковске состоятся четыре рождественских обеда для бездомных.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал председатель общественной организации «Друзья сообщества святого Эгидия» Юрий Лифансе.

Он отметил, что ежедневно в Киеве церкви и общественные организации кормят более тысячи человек. «Это люди без дома, пожилые люди, бедные люди. В последнее время все больше обращаются вынужденные переселенцы, которые живут в Киеве», - сказал Лифансе.

В этом году, отметил он, Церкви и волонтеры организуют рождественский обед ”Шаг к миру».

«За общим столом в теплой семейной атмосфере собираются пожилые люди, беженцы, дети и члены сообщества. Праздник организовывается как настоящий пир, накрываются красивые столы, зажигаются свечи, сомелье наливает вино», - рассказал Лифансе.

19 декабря начнут распространяться персональные письменные приглашения на этот обед.

«Обеды в галерее «Соборная» Украинской Православной Церкви становятся постоянными знаками надежды, где солидарность, дружба приобретают свой настоящий смысл и возвращают мир в сердца людей», - сказал Лифансе.

Так, в этом году 7 января состоится четыре праздничных обеда: в Киеве - в столовой НаУКМА, в галерее «Соборная» УПЦ, во Львове - в храме Покрова Пресвятой Богородицы и в Ивано-Франковске - в приходе Сошествия Святого Духа.

Кроме того, Лифансе отметил, что ежегодно только в Киеве на улицах замерзает несколько десятков человек. При поддержке общественных организаций, в том числе, социального отдела Украинской Православной Церкви, в этом году проходит акция «Теплая зима».

«Это краткая инструкция о том, что может сделать каждый для того, чтобы спасти зимой человека», - сказал Лифансе.

Он, в частности, подчеркнул, что проходя мимо человека, который спит на морозе, необходимо разбудить его и вызвать «скорую». «Человек при минус 10 градусах замерзает в течение 10 минут», - отметил председатель организации и добавил, что можно сдавать теплые вещи в церковные приходы.