Грузинский Патриарх напомнил о важности Преображения и призвал верующих повышать духовность

Мы должны просить Бога о силах для того, чтобы идти к совершенству.

С такими словами обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II к пастве во время праздничной службы, сообщает "Спутник-Грузия".

"Человек постоянно находится в движении, поднимается вверх и опускается вниз. Попросим Господа, чтобы он дал нам силу идти по ступеням к совершенству. Это необходимо. Наши предки много делали для возвышения духовности. Мы живем в трудное время, когда добро угнетается и на первый план выходит зло", - сказал Илия II.

"Мы должны стать достойными преображения", - добавил он.

В связи с праздником Преображения Господня праздничные службы прошли во всех церквях Грузии.