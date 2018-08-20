Десятки тысяч православных идут крестными ходами в Почаев

В день Преображения Господня, 19 августа, верующие Каменец-Подольской и Винницкой епархий отправились крестными ходами в Успенскую Почаевскую лавру.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

Самая большая группа паломников, более 20 тысяч, вышла из Каменца-Подольского. Верующие преодолеют путь в 210 км. Участники крестного хода начали свой молитвенный ход в Почаев от площади перед кафедральным собором Александра Невского, на которой была совершена праздничная Божественная литургия. Часть паломников присоединилась в селе Довжок, где митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор совершил молебен и обратился к верующим со словом проповеди.

Владыка Феодор отметил, что крестный ход приносит огромную духовную пользу не только каждому участнику, но и всей стране.

"Крестный ход - это духовный подвиг, который требует огромных усилий, он требует внутреннего очищения, молитвы. В дороге паломники узнают свои немощи, познав их, они очищаются. Весь наш народ и наша Церковь на протяжении всех этих лет молится, чтобы Господь вразумил людей, чтобы люди примирились и наступил долгожданный мир и согласие, которые необходимы для нормального процветания и развития общества", - отметил митрополит Феодор.

После чего владыка благословил участников крестного хода.

В этот же день, по окончании Божественной литургии, в Свято-Троицком Браиловском женском монастыре был отслужен молебен на благословение в дорогу для паломников, которые тоже отправились в пешее паломничество в Почаевскую обитель.

Паломники из Браилова идут в Почаев уже 17-й год подряд. Священник Браиловского монастыря архимандрит Иоасаф (Заньковецкий), который возглавляет колонну, сообщил, что в этом году из Браилова вышло около двух тысяч верующих. Часть из них вернется домой после первого или второго дня паломничества, а дальше путь продолжат более полутысячи паломников. Среди них, как отметил священник, не только жители Винниччины, но и паломники из Житомирской, Хмельницкой и других областей.

Отец Иоасаф рассказал о подвиге слепого мужчины по имени Николай, который уже в который раз проходит весь маршрут крестного хода.

На протяжении этого пути паломники поют молитвы и акафисты, молятся о Церкви и о мире в Украине.

Участники молитвенного хода планируют прибыть в Почаевскую лавру 25 августа, чтобы отпраздновать вместе с паломниками со всей Украины престольный праздник обители – Успение Пресвятой Богородицы.

За многолетнюю историю молитвенный ход собирал тысячи паломников из Каменец-Подольской, Винницкой, Черновицкой, Волынской, Одесской и других епархий УПЦ, а также паломники из-за рубежа.

С графиком движения Крестного хода из Каменец-Подольского можно ознакомиться по ссылке.