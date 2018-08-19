В день Преображения Господня и Международный день гуманитарной помощи, 19 августа, в Киево-Печерской лавре состоялась благотворительная акция «Рюкзачок Милосердия – 2018».

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр вручил школьные и праздничные подарки детям из семей, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей переселенцев. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

До начала праздничного молебна с детьми общались и проводили игры волонтеры Добровольческого Движения “Добрый Киевлянин”.

В начале мероприятия викарий Киевской Митрополии епископ Белогородский Сильвестр совершил краткий молебен и освятил плоды, которые потом раздали детям.

Обращаясь к собравшимся, владыка поздравил участников акции с праздником Преображения Господня.

“Сегодня мы вспоминаем тех, кто в той или иной степени нуждается в нашей помощи, тех людей, которые по разным причинам попали в обстоятельства, не позволяющие в полной мере пребывать в радости. Но эти люди не остаются одни. Мы всегда о них молимся, всегда их помним и, по возможности, помогаем”, – отметил епископ Сильвестр.

Владыка передал приветствие участникам акции от Предстоятеля: “Блаженнейший Митрополит Онуфрий еще раз и еще раз поздравляет вас с праздником и желает любви, милосердия, желает, чтобы мы все помнили: самое главное, что объединяет людей, проявляет в человеке лучшее, – это любовь, это возможность отказаться от себя ради других, это возможность проявить милосердие”.

После приветствия владыка Сильвестр вручил детям рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями.

По сообщению пресс-службы Отдела по социально-гуманитарным вопросам, в этом году к ним за помощью обратилось 36 семей, в которых воспитывается 57 детей школьного возраста. Чтобы обеспечить этих детей необходимым для учебы нужно было собрать более 47 тысяч гривен.

“В список тех, кто нуждается в помощи, вошли дети из семей, которые писали обращения для помощи в Синодальный отдел с января 2018 года. У этих семей нет возможности собрать детей в школу. У многих нет возможности даже купить пищевых продуктов и бытовую химию, которые, впрочем, мы выдаем им в течение года”, — рассказали в социальном отделе.

“Мы очень благодарны, что нам оказывают такую помощь. И, конечно, хорошо что делают такие акции именно в праздники, потому что это очень важно для духовного развития. Это большой пример для детей. С детства показать этот пример и, если у них будет возможность, чтобы они тоже стремились делать добро другим”, – делится мыслями о мероприятии Елена, мать мальчика, который получил рюкзак.

Акция “Рюкзачок Милосердия” проводится Синодальным отделом УПЦ по социально-гуманитарным вопросам ежегодно. Приобщиться к помощи детям могут все неравнодушные.