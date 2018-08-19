В Спасо-Преображенском Кафедральном соборе Кропивницкого отметили престольный праздник

Сегодня, 19 августа, в день праздника Преображения Господня, митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф с архипастырским визитом посетил второй Кафедральный собор города Кропивницкого, который освящен в честь Преображения Господня и в этот день отмечает Престольный праздник.

Правящий архиерей, в сослужении духовенства города, при большом стечении верующих, совершил праздничную Божественную литургию, сообщает сайт Кировоградской епархии УПЦ.

После чтения Евангелия клирик собора прот. Виталий Игнатьев произнес проповедь, в которой раскрыл смысл празднуемого события Евангельской истории.

В конце Литургии митрополит Иоасаф обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом. Он рассказал о значении Преображения Господа нашего Иисуса Христа в деле домостроительства человеческого спасения и отметил, что каждый человек призван в этом мире для духовного совершенствования, внутреннего преображения, приближения к Богу, а говоря святоотеческим языком - призван к обожению.

После архипастырь совершил освящение плодов нового урожая, которое традиционно осуществляется на праздник Преображения Господня и является деятельным выявлением благодарности Богу за ниспосылаемые Им милости и щедроты.

По завершении богослужения на территории собора прихожанам, паломникам, гостям праздника и всем присутствующим была предложена традиционная благотворительная трапеза.