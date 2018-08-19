В Одессе попрощались с настоятелем Марии-Магдалининского храма

Вчера, 18 августа, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении городского духовенства возглавил чин отпевания настоятеля Марии-Магдалининского храма города Одессы протоиерея Вячеслава Землянского.

Отец Вячеслав скончался 6 августа после непродолжительной болезни, сообщает "Православная Одесса".

Отец Вячеслав родился в России, в Брянской области. В 1958 году переехал в Украину, где 60 лет прошли в трудовой пастырской деятельности в городе Одессе. Нес послушание иподиакона у архимандрита Боголепа (Анцух), который впоследствии стал архиепископом Кировоградским и Николаевским, а тогда он был наместником Балтского мужского монастыря.

Со временем принял священный сан, был назначен сначала в Свято-Успенский кафедральный собор, а затем трудился в других храмах.

"Как человек, имеющий опыт работы на гражданских предприятиях, он был замечательным хозяйственником и строителем храмов, в том числе Свято-Казанского храма, который при большевиках был складом и представляло жалкое состояние. Отец Вячеслав много потрудился, чтобы Свято-Казанский храм пришел в надлежащий вид, после чего он был назначен в этот храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, который расположен был в санатории «Красные Зори»", - рассказал митрополит Агафангел.

Многие годы ушли на то, чтобы были оформлены документы на возвращение храма Церкви. Итрудами отца Вячеслава, который 28 лет совершал здесь священническое служение, восстановили храм, установили прекрасный иконостас, построили целый комплекс: храм в честь св. Вячеслава Чешского, часовню, ограду территории, трапезную, воскресную школу, оборудовав здесь всё необходимым.

Благодаря усердным трудам, он сподобился многих церковных наград за усердие и добрую пастырскую душепопечительность.

6 августа 2018 года, на 3-й день Успенского поста, после непродолжительной болезни отец Вячеслав отошел ко Господу. Будучи в предсмертном состоянии, он поручал своим клирикам продолжать нести усердно пастырское служение.

По благословению митрополита Агафангела заупокойную Божественную литургию совершил епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии.