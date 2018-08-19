Патриарх Кирилл напомнил православным, что вера способна преображать мир

Патриарх Кирилл совершил в воскресенье литургию под открытым небом на главной площади Котласа в Архангельской области.

В день, когда православные христиане отмечают Преображение Господне, предстоятель РПЦ призвал "укреплять веру, которая может преображать окружающий мир", сообщает российское информагентство

"Господь явил преображенного самого себя на горе Фаворской, и ученики в этом образе учителя своего увидели сына Божия", - сказал патриарх, напомнив смысл отмечаемых евангельских событий.

"Пусть Господь укрепит нас сегодня силой своей благодати, дарует нам быть причастниками этого божественного света, иметь такую веру, чтобы мы могли передать ее детям, внукам, своим соседям. Чтобы народ наш сам преображался, восходя от худшего к лучшему, потому что только такое движение вверх, к небу, к Богу, человеческому совершенству, есть подлинное преображение", - подчеркнул патриарх Кирилл.

После богослужения предстоятель РПЦ освятил плоды - яблоки и виноград.