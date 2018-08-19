В день Преображения Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре

Сегодня, 19 августа, в день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к многочисленным верующим со словом проповеди. Архипастырь рассказал о событии Преображения Господня на горе Фавор и объяснил, какое значение оно имеет для духовной жизни христиан. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Спаситель показал нам славу Своего Божества и показал нам, как мы можем сами преображать себя, то есть какой путь мы должны выбрать для того, чтобы самим преображаться в этой жизни от худшего к лучшему. Это тот путь — молитва. Спаситель стал на молитву, и когда молился, «просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17: 2). Во время молитвы человек соединяется с Богом. Она становится ближе к Богу. Молитва возвращает нас к Творцу, и мы видим, насколько мы можем вместить в себя Божественное Сияние, исходящее от Божества на всякое творение.", - сказал митрополит Онуфрий.

Во время богослужения Предстоятель совершил иерейскую хиротонию над диаконом Виталием Петронюком, клириком храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы поселка Багрин Киевской области.

За Божественной Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил освящение винограда нового урожая и других плодов.