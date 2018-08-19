В Подмосковье верующие привезли на богослужение своих котов

В субботу 18 августа в Ильинском храме деревни Лемешово рядом с подмосковным Подольском состоялся молебен о сохранении творения Божия, посвященный бездомным животным.

Верующие приехали на богослужение вместе со своими котами и кошками, сообщает сайт журнала "Фома".

— Мы молимся о людях, которые по своему милосердию готовы делиться любовью с несчастными собаками и кошками, лишенными крова, и участвовать в их спасении, — сказал настоятель храма протоиерей Петр Дынников.

По окончании молебна о. Петр окропил животных святой водой.

При храме в Лемешово действует приют-хоспис для собак и кошек, и каждый желающий смог пожертвовать им корм.