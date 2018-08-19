В Подмосковье верующие привезли на богослужение своих котов
13:45, 19 августа 2018Православие
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Верующие приехали на богослужение вместе со своими котами / Фото Константина Гудкова / foma.ru
В субботу 18 августа в Ильинском храме деревни Лемешово рядом с подмосковным Подольском состоялся молебен о сохранении творения Божия, посвященный бездомным животным.
Верующие приехали на богослужение вместе со своими котами и кошками, сообщает сайт журнала "Фома".
Фото Константина Гудкова
— Мы молимся о людях, которые по своему милосердию готовы делиться любовью с несчастными собаками и кошками, лишенными крова, и участвовать в их спасении, — сказал настоятель храма протоиерей Петр Дынников.
Фото Александра Авилова/Агентство «Москва»
Фото Александра Авилова/Агентство «Москва»
Фото Александра Авилова/Агентство «Москва»
По окончании молебна о. Петр окропил животных святой водой.
При храме в Лемешово действует приют-хоспис для собак и кошек, и каждый желающий смог пожертвовать им корм.
Фото Александра Авилова/Агентство «Москва»
Фото Александра Авилова/Агентство «Москва»
Фото Александра Авилова/Агентство «Москва»
Фото Александра Авилова/Агентство «Москва»
Фото Александра Авилова/Агентство «Москва»
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