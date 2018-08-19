В селе на Житомирщине освятили новый храм УПЦ

На Житомирщине прошел архиерейский чин освящения престола нового храма.

В селе Великая Пятигорка Житомирской области 18 августа освятили Свято-Крестовоздвиженский храм, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

Чин освящения возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим. После этого владыка совершил Божественную Литургию в сослужении духовенства Бердичевского благочиния.

«Это событие единит нас с Богом, со страданиями Христа, за которыми последовало Воскресение, – рассказал в своей проповеди митрополит Никодим. – Его жертва была ради нас и мы должны приносить свою молитву – свою жертву Господу – это живое общение нашей души с Богом».

За богослужением вместе со священством молились жители села, меценаты строительства храма, многочисленные гости.

Владыка Никодим поблагодарил настоятеля храма протоиерея Александра Худякова за труды в возведении храма и наградил его правом ношения креста с украшениями.