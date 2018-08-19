В День независимости во всех храмах УПЦ будут молиться о мире в Украине и украинском народе
08:38, 19 августа 2018Православие
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В День независимости во всех храмах УПЦ будут молиться о мире в Украине и украинском народе / news.church.ua
В День независимости Украины, 24 августа, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут совершены особые молебны.
Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви вознесут молитвы об Украине, о мире в государстве и украинском народе. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным Преосвященным УПЦ.
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