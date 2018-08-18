Священники УПЦ освятили центр Одессы после ЛГБТ-парада

Глава Миссионерского отдела Одесской епархии протоиерей Олег Мокряк 18 августа освятил Приморский бульвар после того, как в этот день им прошлись маршем представители движения ЛГБТ.

В частности священник кропил святой водой людей и бульвар, объясняя это тем, что очищает его после так называемого «фестиваля ЛГБТ-культуры», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на odessamedia.

Протоиерей Олег Мокряк вместе с верующими прошлись от памятника Дюку де Ришелье к Одесской мэрии.