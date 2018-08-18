Священники УПЦ освятили центр Одессы после ЛГБТ-парада
23:33, 18 августа 2018Православие
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Священники с верующими прошлись от памятника Дюку де Ришелье к Одесской мэрии / odessamedia.net
Глава Миссионерского отдела Одесской епархии протоиерей Олег Мокряк 18 августа освятил Приморский бульвар после того, как в этот день им прошлись маршем представители движения ЛГБТ.
В частности священник кропил святой водой людей и бульвар, объясняя это тем, что очищает его после так называемого «фестиваля ЛГБТ-культуры», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на odessamedia.
Протоиерей Олег Мокряк вместе с верующими прошлись от памятника Дюку де Ришелье к Одесской мэрии.
Священники УПЦ освятили центр Одессы после ЛГБТ-парада / odessamedia.net
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