Священники УПЦ освятили центр Одессы после ЛГБТ-парада

23:33, 18 августа 2018
Православие
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Священники с верующими прошлись от памятника Дюку де Ришелье к Одесской мэрии / odessamedia.net

Глава Миссионерского отдела Одесской епархии протоиерей Олег Мокряк 18 августа освятил Приморский бульвар после того, как в этот день им прошлись маршем представители движения ЛГБТ.

В частности священник кропил святой водой людей и бульвар, объясняя это тем, что очищает его после так называемого «фестиваля ЛГБТ-культуры», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на odessamedia.

Протоиерей Олег Мокряк вместе с верующими прошлись от памятника Дюку де Ришелье к Одесской мэрии.

/ odessamedia.net
/ odessamedia.net
Священники УПЦ освятили центр Одессы после ЛГБТ-парада / odessamedia.net

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