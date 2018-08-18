Капелланы УПЦ принимают участие в международном военном паломничестве к святой горе Грабарке в Польше

Накануне праздника Преображения Господня, 17 августа, начался традиционный крестный ход православных к святой горе Грабарке, в котором принимает участие делегация Украинской Православной Церкви.

Цель хода — укрепить отношения между духовенством и военными Украины и Польши, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Делегацию УПЦ, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и председателя Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина, в которую вошли также украинские военные, возглавил председатель военного отдела Владимир-Волынской епархии протоиерей Алексей Шаран.

Цель паломничества, как отметили в пресс-службе военного отдела УПЦ, отражена в приглашении Польской Православной Церкви. «Глубоко верим, что совместный первый крестный ход (паломничество) военных, даст возможность молитвенного единения и продолжения сотрудничества между духовенством и военными наших государств», — отмечается в письме.

В частности военных и капелланов УПЦ принять участие в международном паломничестве пригласил Православный Ординариат Войска Польского и главный военный священник Польской Православной Церкви архиепископ Вроцлавский и Щетинский Георгий.

Гора Крестов Грабарка расположена рядом с одноименным селом в Подляшском воеводстве Польши. Еще с начала XVIII века во время различных эпидемий люди исцелялись водой из местного источника. Впоследствии возникла традиция воздвижения крестов на вершине святой горы Грабарки, а сегодня она является местом постоянного паломницва верующих христиан.