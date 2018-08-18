Патриарх Кирилл впервые прибыл на архипелаг Новая Земля

В пятницу, 17 августа, начался Первосвятительский визит Патриарха Кирилла в северные епархии РПЦ.

Впервые в истории Предстоятель Русской Православной Церкви посещает архипелаг Новая Земля - Арктическое благочиние Нарьян-Марской епархии Архангельской митрополии, сообщает сайт patriarchia.ru.

В ходе визита Патриарх посетил храм святителя Николая Чудотворца в поселке Белушья Губа — административном центре архипелага. Деревянный храм, являющийся самым северным на территории России, был построен в 2006 году на пожертвования новоземельцев.

На ступенях церкви Патриарх Кирилл совершил молебен.

Владыка также пообщался с детьми, проживающими на Новой Земли, которые подарили ему керамическую фигурку белого медведя и цветы новоземельской тундры.

До революции на Новой Земле было две церкви: святителя Николая Чудотворца в становище Малые Кармакулы (построена в 1888 году) и святой мученицы Александры в становище Белушья Губа, выполнявшая также функции школы и аптеки (построена в 1913 году). В становищах Ольгинском и Маточкином Шаре были часовни. В советское время церковная жизнь на архипелаге прервалась.