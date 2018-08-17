На Закарпатье сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с молитвой о мире в Украине

В Рахове на Закарпатье 14 августа состоялся крестный ход в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси с молитвой о мире и благодати в Украине.

В крестном ходе приняли участие священники Раховского благочиния УПЦ, а также сотни верующих района и жителей города, сообщает сайт Хустской епархии УПЦ.

Крестному ходу предшествовало свершение Божественной литургии за мир и благодать в Украине. Литургия состоялась в Свято-Кресто-Воздвиженском храме.

Затем по улицам Рахова, распевая молитвы и песнопения, пронесли хоругви, Святое Евангелие, Крест, иконы и местно чтимые святыни.

На главных перекрестках города священники читали Евангелие и окропляли город святой водой.

Закончился крестный ход на площади перед Свято-Духовским храмом молебном за мир, за богохранимую Украину, ее власть, воинов и всех людей.