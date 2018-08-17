На Закарпатье сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с молитвой о мире в Украине
23:25, 17 августа 2018Православие
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В Рахове состоялся крестный ход в честь 1030 летия Крещения Руси / orthodoxkhust.org.ua
В Рахове на Закарпатье 14 августа состоялся крестный ход в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси с молитвой о мире и благодати в Украине.
В крестном ходе приняли участие священники Раховского благочиния УПЦ, а также сотни верующих района и жителей города, сообщает сайт Хустской епархии УПЦ.
Крестному ходу предшествовало свершение Божественной литургии за мир и благодать в Украине. Литургия состоялась в Свято-Кресто-Воздвиженском храме.
Затем по улицам Рахова, распевая молитвы и песнопения, пронесли хоругви, Святое Евангелие, Крест, иконы и местно чтимые святыни.
На главных перекрестках города священники читали Евангелие и окропляли город святой водой.
Закончился крестный ход на площади перед Свято-Духовским храмом молебном за мир, за богохранимую Украину, ее власть, воинов и всех людей.
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