В Гомель из Италии будет принесена частица мощей святой Параскевы Пятницы

22:41, 17 августа 2018
Православие
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Святая мученица Параскева, нареченная Пятницей, жила в III веке в Иконии / pravmir.ru

Великая святыня — ковчег с частицей мощей святой великомученицы Параскевы Пятницы — прибудет 18 августа в Петро-Павловский кафедральный собор города Гомеля для молитвенного поклонения верующих.

Жители и гости Гомеля получат возможность поклоняться святой, испрашивая для себя и своих близких здравия как душевного, так и телесного, сообщает официальный портал БПЦ. 

Стоит отметить, что святая Параскева издревле пользовалась в славянских землях, в том числе и на Белой Руси, особой любовью и почитанием как помощница в земледельческих трудах и женских заботах.

Святыню доставит в Гомель из кафедрального собора города Джераче в Калабрии (Италия) епископ Локри и Джераче Франческо Олива.  

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