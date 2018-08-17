В Гомель из Италии будет принесена частица мощей святой Параскевы Пятницы

Великая святыня — ковчег с частицей мощей святой великомученицы Параскевы Пятницы — прибудет 18 августа в Петро-Павловский кафедральный собор города Гомеля для молитвенного поклонения верующих.

Жители и гости Гомеля получат возможность поклоняться святой, испрашивая для себя и своих близких здравия как душевного, так и телесного, сообщает официальный портал БПЦ.

Стоит отметить, что святая Параскева издревле пользовалась в славянских землях, в том числе и на Белой Руси, особой любовью и почитанием как помощница в земледельческих трудах и женских заботах.

Святыню доставит в Гомель из кафедрального собора города Джераче в Калабрии (Италия) епископ Локри и Джераче Франческо Олива.